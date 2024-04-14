Стало известно, кто будет готовить «Спартак» к ближайшим матчам после увольнения Абаскаля

«Спартак» отправил в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля. К ответной встрече 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» команду будет готовить ассистент испанца Владимир Слишкович.

Напомним, московский «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 35 очков в 23 матчах.

35-летний Гильермо Абаскаль являлся главным тренером московского «Спартака» с лета 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми было рассчитано до конца следующего сезона.

Ранее в СМИ ходили слухи, что возглавить «Спартак» после отставки Абаскаля могут Станислав Черчесов, Владимир Ивич, Паскаль Янсен и ряд других известных специалистов.