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«Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче Серии А, уступая 1:3 по ходу второго тайма

«Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче Серии А, уступая 1:3 по ходу второго тайма
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Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Сассуоло» и «Милан». Игра проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилия, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Давиде Масса. Матч закончился со счётом 3:3.

Италия - Серия А . 32-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
3 : 3
Милан
Милан
1:0 Пинамонти – 4'     2:0 Лорьенте – 10'     2:1 Леау – 20'     3:1 Лорьенте – 53'     3:2 Йович – 59'     3:3 Окафор – 84'    

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Сассуоло» Андреа Пинамонти. Ему ассистировал полузащитник Кристиан Торстведт. На 10-й минуте удвоил преимущество хозяев нападающий Арман Лорьенте. На 20-й минуте отставание гостей в счёте сократил нападающий «Милана» Рафаэла Леау с передачи полузащитника Юнуса Мусы. На 53-й минуте Арман Лорьенте забил третий мяч в ворота «Милана». На 59-й минуте отличился нападающий «Милана» Лука Йович. На 84-й минуте нападающий «Милана» Ноа Окафор сравнял счёт в матче. Ему ассистировал защитник Маттео Габбиа.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 69 очков за 32 матча. «Сассуоло» находится на 19-м месте, заработав 26 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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