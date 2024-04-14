«Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче Серии А, уступая 1:3 по ходу второго тайма

Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Сассуоло» и «Милан». Игра проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилия, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Давиде Масса. Матч закончился со счётом 3:3.

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Сассуоло» Андреа Пинамонти. Ему ассистировал полузащитник Кристиан Торстведт. На 10-й минуте удвоил преимущество хозяев нападающий Арман Лорьенте. На 20-й минуте отставание гостей в счёте сократил нападающий «Милана» Рафаэла Леау с передачи полузащитника Юнуса Мусы. На 53-й минуте Арман Лорьенте забил третий мяч в ворота «Милана». На 59-й минуте отличился нападающий «Милана» Лука Йович. На 84-й минуте нападающий «Милана» Ноа Окафор сравнял счёт в матче. Ему ассистировал защитник Маттео Габбиа.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 69 очков за 32 матча. «Сассуоло» находится на 19-м месте, заработав 26 очков.