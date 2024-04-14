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Источник: вместе с Абаскалем из «Спартака» уйдут его ассистент и тренер по физподготовке

Источник: вместе с Абаскалем из «Спартака» уйдут его ассистент и тренер по физподготовке
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Московский «Спартак» вместе с главным тренером Гильермо Абаскалем покинут ещё несколько специалистов из его штаба. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, из клуба уходят ассистент Карлос Мария Валье Морено и тренер по физподготовке Фернандо Перес Лопес.

Ранее «Спартак» официально объявил об увольнении Абаскаля. Клуб поблагодарил специалиста за проделанную работу. Теперь исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» будет Владимир Слишкович, который был помощником Абаскаля.

Напомним, 35-летний Гильермо Абаскаль работал в клубе с лета 2022 года. Его трудовой договор с красно-белыми действовал до лета 2025-го. Под руководством испанского специалиста команда стала бронзовым призёром чемпионата России.

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