«Я очень горжусь нашей победой». Унаи Эмери — о матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал выездную победу в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:0).

«Эта победа не для меня, а для команды. Теперь у нас 63 очка, и мы ближе к попаданию в пятёрку лучших. Это единственная мысль, которая была у меня перед матчем. Матч был трудным, потому что «Арсенал» проводит невероятный сезон. Я очень горжусь нашей работой и ответственностью игроков, которые очень требовательны к себе. Но это те же три очка, за которые мы будем бороться в следующую субботу. Если мы не будем последовательны, то можем проиграть борьбу за путёвку в Лигу чемпионов. А это тот уровень, на котором мы хотим быть», — приводит слова Эмери BBC.

После этой победы в активе «Астон Виллы» стало 63 очка. Подопечные Унаи Эмери занимают четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» с 71 очком уступил первое место «Манчестер Сити» (73) и находится на второй позиции. Третьим идёт «Ливерпуль», также набравший 71 очко.