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«Байер» прервал 11-летнюю гегемонию «Баварии» в Бундеслиге

«Байер» прервал 11-летнюю гегемонию «Баварии» в Бундеслиге
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14 апреля состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «Байер» одержал уверенную победу со счётом 5:0.

После сегодняшнего результата «Байер» набрал 79 очков после 29 матчей немецкой Бундеслиги. За пять туров до завершения турнира подопечные Хаби Алонсо гарантировали себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Таким образом, «Байер» прервал 11-летнюю гегемонию «Баварии» в Бундеслиге. До этого с 2013 года именно клуб из Мюнхена неизменно выигрывал чемпионство в Германии.

Напомним, в 2012 году чемпионский титул в Бундеслиге завоевала дортмундская «Боруссия».

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