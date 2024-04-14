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«Байер» выиграл первый трофей за последний 31 год

«Байер» выиграл первый трофей за последний 31 год
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14 апреля завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «Байер» одержал победу со счётом 5:0.Таким образом, подопечные Хаби Алонсо досрочно стали чемпионами Германии.

Германия - Бундеслига . 29-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
5 : 0
Вердер
Бремен
1:0 Бонифасе – 25'     2:0 Джака – 60'     3:0 Вирц – 68'     4:0 Вирц – 83'     5:0 Вирц – 90'    

Ранее последним трофеем леверкузенцев был Кубок Германии, который команда выиграла в 1993 году, в финале оказавшись сильнее берлинской «Герты». Таким образом, чемпионская «салатница» станет первым трофеем клуба за 31 год.

«Байер» набрал 79 очков после 29 матчей немецкой Бундеслиги. Ближайший преследователь команды из Леверкузена, коим является мюнхенская «Бавария», за аналогичное количество матчей набрал 63 очка и потерял математические шансы обойти «Байер». Что касается «Вердера», то он с 33 очками находится на 12-м месте.

Турнирная таблица Бундеслиги
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