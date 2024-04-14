Андрей Ещенко: следующим тренером «Спартака» может быть специалист из Португалии

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, кто мог бы стать следующим тренером красно-белых.

«В связи с тем, что спортивный директор в «Спартаке» португалец, то следующим тренером может быть специалист из Португалии.

Ещё один кандидат — Ивич. У него есть опыт работы в российском футболе — это плюс. Но как он найдёт общий язык со спортивным директором и с руководством — это другое. Нужно, чтобы руководство, менеджеры и главный тренер были единого мнения, чтобы это шло на пользу «Спартаку», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

14 апреля стало известно о том, что московский «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Испанский специалист работал в стане красно-белых с 2022 года.