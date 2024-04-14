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Хаби Алонсо прокомментировал историческое чемпионство «Байера»

Хаби Алонсо прокомментировал историческое чемпионство «Байера»
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал первое в истории немецкого клуба чемпионство.

«Это особенный момент для клуба. Победа в Бундеслиге впервые за 120 лет — это нечто особенное. Игроки на высоте. Я очень горжусь всеми», — приводит слова Алонсо журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 14 апреля состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «Байер» одержал уверенную победу со счётом 5:0.

После сегодняшнего результата «Байер» набрал 79 очков после 29 матчей немецкой Бундеслиги. За пять туров до завершения турнира подопечные Хаби Алонсо гарантировали себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Турнирная таблица Бундеслиги
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