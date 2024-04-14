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Реал Сосьедад — Альмерия. Прямая трансляция
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«Реал Сосьедад» с Захаряном потерял очки в матче с последней командой Ла Лиги

«Реал Сосьедад» с Захаряном потерял очки в матче с последней командой Ла Лиги
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Завершился матч 31-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Альмерия». Команды играли на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра выступал Исидро Диас де Мера Эскудерос. Матч завершился со счётом 2:2.

Испания - Примера . 31-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 2
Альмерия
Альмерия
0:1 Эмбарба – 30'     1:1 Бекер – 32'     2:1 Оярсабаль – 59'     2:2 Эмбарба – 88'    
Удаления: Субельдия – 86' / нет

На 30-й минуте матча счёт открыл нападающий «Альмерии» Адриан Эмбарба. Ему ассистировал защитник Марк Пубиль. Хозяева сравняли счёт в матче на 32-й минуте. Отличился нападающий «Реала Сосьедад» Шеральдо Бекер с передачи защитника Хавьера Галана. На 59-й минуте Микель Оярсабаль вывел хозяев вперед, забив с передачи Бекера. На 88-й минуте гости сравняли счёт в матче. Пенальти, которому предшествовало удаление игрока хозяев Игора Субельдии, реализовал Адриан Эмбарба.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян был заменён на 89-й минуте матча, не отметившись результативными действиями.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 31 тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 50 очков и занимает шестое место. «Альмерия» после аналогичного количества игр в Примере заработала 14 очков и замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании.

Турнирная таблица Ла Лиги
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