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«Реал Сосьедад» с Захаряном потерял очки в матче с последней командой Ла Лиги

Завершился матч 31-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Альмерия». Команды играли на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра выступал Исидро Диас де Мера Эскудерос. Матч завершился со счётом 2:2.

На 30-й минуте матча счёт открыл нападающий «Альмерии» Адриан Эмбарба. Ему ассистировал защитник Марк Пубиль. Хозяева сравняли счёт в матче на 32-й минуте. Отличился нападающий «Реала Сосьедад» Шеральдо Бекер с передачи защитника Хавьера Галана. На 59-й минуте Микель Оярсабаль вывел хозяев вперед, забив с передачи Бекера. На 88-й минуте гости сравняли счёт в матче. Пенальти, которому предшествовало удаление игрока хозяев Игора Субельдии, реализовал Адриан Эмбарба.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян был заменён на 89-й минуте матча, не отметившись результативными действиями.

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После 31 тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 50 очков и занимает шестое место. «Альмерия» после аналогичного количества игр в Примере заработала 14 очков и замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании.