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Кузьмичёв назвал тренеров, которые, по его мнению, могли бы возглавить «Спартак»

Кузьмичёв назвал тренеров, которые, по его мнению, могли бы возглавить «Спартак»
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв ответил на вопрос о том, кто мог бы возглавить красно-белых после увольнения испанского тренера Гильермо Абаскаля.

«Из тех, кто сейчас в России, я бы попробовал пригласить Карпина. Это будет тяжело, но в России только он поможет.

Конечно, напрашивается кандидатура Станислава Саламовича Черчесова, но большой негатив идёт со стороны болельщиков. Не думаю, что руководство пойдет фанатам наперекор», – приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

Напомним, 14 апреля «Спартак» официально объявил об увольнении Абаскаля. Клуб поблагодарил специалиста за проделанную работу. Теперь исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» будет Владимир Слишкович. Он был помощником Абаскаля.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ.

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