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Губернатор Самарской области – о победе над «Рубином»: «Крылья» могут взлететь ещё выше

Губернатор Самарской области – о победе над «Рубином»: «Крылья» могут взлететь ещё выше
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал победу «Крыльев Советов» над казанским «Рубином» (2:0) в доманем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я от всей души поздравляю болельщиков и команду с ещё одним шагом вперёд. Сегодня «Крылья» вновь продемонстрировали бойцовский характер и заслуженно победили.

Это очень серьёзный результат, но я уверен, эти «Крылья» могут взлететь ещё выше. Мы ещё раз убедились, что у «Крылья» есть команда, где один за всех, а все за одного. Значит, будут и победы, и красивая игра», – приводит слова Азарова пресс-служба самарского клуба.

После 23 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 36 очков и занимают шестое место. «Рубин» после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге заработал 32 очка и расположился на девятой строчке.

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