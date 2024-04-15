Спортивный директор «Факела» назвал безобразным судейство матча РПЛ с «Ростовом»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов раскритиковал судейство в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоялась 14 апреля. Она прошла в Воронеже. «Ростов» одержал победу со счётом 1:0. Минувшую игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым.

«Я надеюсь, что этот судья и его помощники больше не будет обслуживать матчи РПЛ, надеюсь, что органы, которые отвечают за это, разберутся, поставят ему соответствующие оценки. Такие люди, которые выступают против футбола, против болельщиков, не должны работать в РПЛ. По игре мы были лучше, заслуживали точно того, чтобы набрать очки. Из-за ужасного и безобразного судейства мы потеряли эту возможность», – приводит слова Котова ТАСС.

Напомним, после 23 матчей чемпионата России «Факел» набрал 26 очков и занимает 11-е место. После аналогичного количества игр в РПЛ «Ростов» заработал 34 очка и расположился на седьмой строчке.