Александр Медведев: во втором тайме матча с Краснодаром» «Зенит» показал, кто в РПЛ лидер

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал волевую победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 24‑го тура Российской Премьер-Лиги.

«В первую очередь хочу ещё раз поздравить всех болельщиков «Зенита» с победой над «Краснодаром». Волевой победой. Очень тяжёлый первый тайм, хотя и в нем могли забить, причем не раз. В то же время «Краснодар» очень активно двигался, было очень непросто. Но во втором тайме «Зенит» показал, кто в чемпионате лидер. Это уже позади — идём дальше. В ближайшую среду кубковый матч со «Спартаком». Поэтому не успокаиваемся и не останавливаемся», – приводит слова Медведева «Матч ТВ».

По итогам 24 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице по-прежнему петербургский «Зенит», на счету которого 47 очков. «Краснодар», который остался с 43 очками, находится на втором месте.

17 апреля «Зенит» сыграет со «Спартаком» во втором полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Первая игра завершилась победой петербуржцев со счетом 2:1.