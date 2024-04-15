Карпин: Ташуев сказал мне, что я уже в «Спартаке» — посмеялись

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ с «Факелом», который завершился победой со счётом 1:0, а также высказался о своём возможном назначении на аналогичный пост в московском «Спартаке».

— Было тяжело. У каждой команды свои козыри. Поле поливать для нас никто не будет, косить тоже, поэтому все нормально. Мужики молодцы, в нехарактерном футболе для нас победили. Про судейство говорить не буду, но по мне, он немного поплыл. Поздравил уже команду. В стыки не попадём.

— Прокомментируете слухи про то, что вы возглавите «Спартак»?

— Ташуев мне сказал, что я уже в «Спартаке», и спросил, что я тут делаю. Посмеялись.

— За счёт чего «Ростов» прибавил после перерыва?

— «Ростов» прибавил с точки зрения результата сильно. Но по игре были изменения ещё в ноябре. Потом трансферы сработали: Роналдо, Мохеби. Плюс в обороне прибавили, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

После 23 матчей чемпионата России «Факел» набрал 26 очков и занимает 11-е место. После аналогичного количества игр в РПЛ «Ростов» заработал 34 очка и расположился на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре ростовская команда одержала победу со счётом 2:1. В составе «Ростова» голами отметились Максим Осипенко и Роман Тугарев. Единственный гол «Факела» забил Евгений Марков.