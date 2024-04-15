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Фото: стопа форварда «Крыльев Советов» Романа Ежова после матча с «Рубином»

Фото: стопа форварда «Крыльев Советов» Романа Ежова после матча с «Рубином»
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В воскресенье, 14 апреля, в Самаре состоялся матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Крылья Советов» и казанский «Рубин» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Горшков – 9'     2:0 Хубулов – 90+7'    

Физиотерапевт самарского клуба показал фото стопы нападающего «Крыльев Советов» Романа Ежова после матча с казанским клубом. Форвард стал автором голевой передачи в этом матче.

Фото: ФК «Крылья Советов»

26-летний Ежов провёл в этом сезоне 18 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 3 млн.

После 23 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 36 очков и занимают шестое место. «Рубин» после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге заработал 32 очка и расположился на девятой строчке.

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