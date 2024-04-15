Хаби Алонсо обратился к болельщикам «Байера» после исторического чемпионства

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо поделился эмоциями после завоевания золотых медалей в чемпионате Германии.

«Это особенный момент для клуба. Победа в Бундеслиге впервые за 120 лет — это нечто особенное. Игроки — топ, это топ-команда. Я очень горжусь всеми, для меня большая честь работать здесь.

Спасибо всем за вашу невероятную поддержку на протяжении всего сезона. Теперь мы хотим большего!» — приводит слова Алонсо пресс-служба «Байера».

Напомним, 14 апреля состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия).«Байер» одержал уверенную победу со счётом 5:0.

«Байер» набрал 79 очков за 29 матчей немецкой Бундеслиги. Благодаря этому уже за пять туров до завершения турнира подопечные Хаби Алонсо гарантировали себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Алонсо с пивом отмечает чемпионство «Байера»: