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«Наконец-то». В Госдуме отреагировали на увольнение Абаскаля из «Спартака»

«Наконец-то». В Госдуме отреагировали на увольнение Абаскаля из «Спартака»
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Первый вице-спикер Госдумы и почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал увольнение испанского наставника Гильермо Абаскаля из московского «Спартака».

«Наконец-то. Все к этому шло, но я считаю, что это должно было случиться раньше, по окончании осенней части сезона. Победа над «Динамо», которая случилась неделю назад, ничего не значит. Играли-то плохо.

Кто должен возглавить команду? Я всегда хотел бы, чтобы этот пост занял свой, спартаковский человек. Не хочу называть кого-то конкретно, есть много достойных специалистов», — приводит слова Жукова ТАСС.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. В феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ. Сейчас «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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