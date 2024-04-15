Артета после поражения «Арсенала» высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после поражения в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (0:2) высказался о чемпионской гонке в лиге.

«Насколько я уверен, что всё может измениться в борьбе за титул? Да, это возможно. Теперь это реальность. Уже несколько месяцев всё остается по-прежнему. Мы знали, что этот момент может наступить, и теперь главное — отреагировать, продолжать верить и делать то, что в наших силах. Если вы хотите выигрывать чемпионаты, если вы хотите попасть в Лигу чемпионов, когда у вас есть такие моменты, вы должны встать на ноги. Если нет, значит, у вас нет очень необходимого качества. Сейчас для нас это большое испытание», — приводит слова Артеты Football London.

На данный момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 71 очко. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстаёт на два очка.

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