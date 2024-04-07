Форвард «Атлетико» Гризманн — о целях на сезон: нужно выиграть всё, что у нас осталось

Нападающий сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о планах команды на остаток сезона.

«Самое сложное — это всегда побеждать. Для меня это очень важно во всех оставшихся матчах, в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Это делает меня счастливым, и это то, к чему я лично стремлюсь, — выиграть всё, что у нас осталось. Это повседневная работа, но нужно делать всё очень хорошо, чтобы закончить так, как мы того заслуживаем», — приводит слова футболиста Mundo Deportivo.

В этом сезоне 33-летний Гризманн провёл 38 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал семь голевых передач. Контракт француза с «Атлетико» рассчитан до конца июня 2026 года.

После 30 туров чемпионата Испании по футболу на счету «Атлетико» 58 очков. Мадридцы идут четвёртыми.