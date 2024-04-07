Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Атлетико» Гризманн — о целях на сезон: нужно выиграть всё, что у нас осталось

Форвард «Атлетико» Гризманн — о целях на сезон: нужно выиграть всё, что у нас осталось
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о планах команды на остаток сезона.

«Самое сложное — это всегда побеждать. Для меня это очень важно во всех оставшихся матчах, в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Это делает меня счастливым, и это то, к чему я лично стремлюсь, — выиграть всё, что у нас осталось. Это повседневная работа, но нужно делать всё очень хорошо, чтобы закончить так, как мы того заслуживаем», — приводит слова футболиста Mundo Deportivo.

В этом сезоне 33-летний Гризманн провёл 38 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал семь голевых передач. Контракт француза с «Атлетико» рассчитан до конца июня 2026 года.

После 30 туров чемпионата Испании по футболу на счету «Атлетико» 58 очков. Мадридцы идут четвёртыми.

Материалы по теме
Нападающий «Атлетико» Гризманн поделился ожиданиями от матча ЛЧ с «Боруссией» Д
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android