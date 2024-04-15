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«Байер» показал, как команда отмечала чемпионство на поле и в раздевалке

«Байер» показал, как команда отмечала чемпионство на поле и в раздевалке
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Леверкузенский «Байер» показал, как команда Хаби Алонсо отмечала выигранный чемпионский титул после матча 29-го тура немецкой Бундеслиги с «Вердером» (5:0).

Напомним, матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер», состоялся накануне, 14 апреля. Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «Байер» одержал уверенную победу со счётом 5:0.

Этот результат позволил «Байеру» набрать 79 очков за 29 матчей немецкой Бундеслиги. Таким образом, уже за пять туров до завершения турнира подопечные Хаби Алонсо гарантировали себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны. Отметим, что «Байер» стал 13-й командой в истории Бундеслиги, которая брала чемпионский титул.

Турнирная таблица Бундеслиги
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