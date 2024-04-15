Полиция Испании начала расследование из-за расистского жеста фаната в адрес игрока «Реала»

Испанские правоохранительные органы проводят расследование из-за нового расистского скандала. Так, фанат «Мальорки» якобы демонстрировал «обезьяньи» жесты в адрес опорного полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени. Данный инцидент произошёл во время матча 31-го тура испанкой Примеры (0:1). Именно этот эпизод и расследует местная полиция, информирует Sky Sport.

Ранее сама «Мальорка» выступила с заявлением, в котором подтвердила, что фанат демонстрировал расистские жесты, и осудила такое поведение. Клуб пообещал сотрудничать с полицией, чтобы установить личность и наказать недобросовестного фаната.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.