Полузащитник «Краснодара» Кастаньо поделился эмоциями от дебюта в матче с «Локо» в РПЛ

Футболист «Краснодара» Кевин Кастаньо поделился эмоциями от дебюта за чёрно-зелёных в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Перед матчем с «Локомотивом» Мусаев дал мне установку, чтобы я играл танцующе, делал результативные передачи. Этим я и занимался в игре. Думаю, ещё есть над чем работать для улучшения моей игры», — сказал Кастаньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Кастаньо перешёл в «Краснодар» в январе этого года за € 7,3 млн. До этого полузащитник выступал за колумбийский «Агилас Дорадас» и мексиканский «Крус Асуль». Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. «Краснодар» после 23 матчей в рамках РПЛ занимает второе место в турнирной таблице.