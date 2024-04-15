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«Мы люди подневольные». Тренер «Зенита» Семак — об увольнении Абаскаля из «Спартака»

«Мы люди подневольные». Тренер «Зенита» Семак — об увольнении Абаскаля из «Спартака»
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал сообщение об отставке Гильермо Абаскаля с аналогичного поста в московском «Спартаке». Семак считает, что испанский специалист проводил хорошую работу во главе красно-белых, однако отметил, что тренерам нужно быть готовым к увольнению в любой момент.

«Это дело руководства «Спартака» — принимать те или иные решения. Главный тренер должен быть готов к отставке или увольнению в любой момент. Мы люди подневольные в этом смысле. Что касается работы Гильермо, то он хороший специалист, хорошо работал. Игры на сборах и некоторые матчи в чемпионате получались удачными. Возможно, его команде не хватало стабильности и результата, который всегда требуют руководители. От «Спартака» все всегда ждут только борьбы за самые высокие места», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Спартак» объявил об увольнении Абаскаля 14 апреля, на следующий день после дня рождения испанца и поражения от «Сочи» в 24-м туре РПЛ (0:1).

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