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Ткачук: не отдам дочерей в спорт. Женщина должна заниматься другими делами

Ткачук: не отдам дочерей в спорт. Женщина должна заниматься другими делами
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Бывший футболист «Зенита» и «Рубина» Денис Ткачук заявил, что не хочет спортивного будущего для своих дочерей.

— С рождением детей, то есть последние три года, всё свободное время посвящаю семье. Пытаюсь развлечь дочерей, гулять с ними, отвозить старшую на различные кружки. Хорошо ещё, что помогают родители жены. Дай бог им здоровья.

— Планируете отдать дочерей в профессиональный спорт?
— Ни в коем случае. Женщина должна заниматься другими делами. Понятно, что физическое развитие важно: плавание, гимнастика, фигурное катание, балет, хореография. Но только на определённом, самом раннем этапе. В спорте важна накаченная фигура, плюс там много травм. А они должны быть женственными.

— Уже вижу заголовок нашего интервью – Денис Ткачук: «Не хочу, чтобы мои дети повторили мой путь».
— На самом деле не хочу. Пусть это моё любимое дело, оно очень тяжёлое. Знаком с девчонками, которые рано завершили карьеру и уже в 20 лет тренировали. Девочкам необходимы хорошее образование и работа по профессии. Только так, — сказал Ткачук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.

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