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Виллиам де Оливейра: «Зенит» — чемпион? Это бред

Виллиам де Оливейра: «Зенит» — чемпион? Это бред
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, что пока ещё преждевременно называть сине-бело-голубых чемпионами России.

«Зенит» – уже чемпион? Это бред. Впереди ещё семь туров. Мы знаем, что любая команда может отобрать очки у другой. Мы должны быть готовы к серьёзной борьбе. Впереди у нас «Оренбург», можно проиграть — и всё начнётся сначала. В матче с «Краснодаром» важно было победить с психологической точки зрения. Но впереди ещё очень много туров», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

После 23 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.

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