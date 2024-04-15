Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наверное, ротация будет». Семак — о составе «Зенита» на ответный матч со «Спартаком»

«Наверное, ротация будет». Семак — о составе «Зенита» на ответный матч со «Спартаком»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что, скорее всего, в составе петербуржцев на ответный матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» будет произведена ротация. Её масштабы, по его словам, будут зависеть от состояния футболистов сине-бело-голубых.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Посмотрим на состояние игроков. Мы должны понимать, кто в каком состоянии находится, и выбирать оптимальный состав. Наверное, ротация будет. Значительная или нет, будет зависеть от состояния игроков», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенита» и «Спартака» пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля и начнётся в 19:30 по московскому времени. Первая встреча осталась за петербуржцами, которые добились выездной победы 2:1.

Материалы по теме
Главный тренер «Зенита» Семак высказался об ответном матче со «Спартаком» в Кубке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android