«Наверное, ротация будет». Семак — о составе «Зенита» на ответный матч со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что, скорее всего, в составе петербуржцев на ответный матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» будет произведена ротация. Её масштабы, по его словам, будут зависеть от состояния футболистов сине-бело-голубых.

«Посмотрим на состояние игроков. Мы должны понимать, кто в каком состоянии находится, и выбирать оптимальный состав. Наверное, ротация будет. Значительная или нет, будет зависеть от состояния игроков», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенита» и «Спартака» пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля и начнётся в 19:30 по московскому времени. Первая встреча осталась за петербуржцами, которые добились выездной победы 2:1.