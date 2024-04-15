Клаудиньо — об отставке Абаскаля: не знаю, как игроки «Спартака» отреагировали на это

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос, может ли фактор отставки Гильермо Абаскаля повлиять на игроков «Спартака» в преддверии ответного матча 1/2 Пути РПЛ Фонбет Кубка России с сине-бело-голубыми.

«Мне сложно это как-то прокомментировать, потому что я не знаком с игроками «Спартака», не знаю настроения в их команде, не знаю, как они отреагировали на это событие», — приводит слова Клаудиньо официальный сайт «Зенита».

Напомним, Гильермо Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года, его контракт был рассчитан до лета 2025 года. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения). Ранее в СМИ ходили слухи, что возглавить «Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля могут Станислав Черчесов, Владимир Ивич, Паскаль Янсен и ряд других известных специалистов. Кубковая игра «Зенита» со «Спартаком» состоится 17 апреля. Встречу примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи раздастся в 19:30 по московскому времени. В первой игре, победу в которой одержал «Зенит», на гол спартаковца Угальде Педро ответил дублем.