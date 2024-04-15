Ткачук: если вся моя семья православная и крещёная, то и ребёнок должен быть таким

Бывший футболист «Зенита» Денис Ткачук высказался на тему веры и религии. Он считает, что детей обязательно нужно крестить, если вся семья православная и крещёная.

— Дочерей покрестили?

— Первую дочку хотел покрестить именно в белгородском храме: где мы венчались с женой, где наш знакомый наставник-батюшка. Но играл на тот момент в Нижнем Новгороде и ждал момента, поэтому покрестили не на 40-й день, а на третьем месяце с её рождения. Вторая родилась недавно. Пока думаем, как быть. В Белгород сейчас ехать небезопасно.

— Некоторые не крестят детей сразу, а ждут, когда они повзрослеют. Чтобы те сами могли решить, нужно ли им это.

— Дело каждого. У меня семья целиком православная. Я, жена, её родители — мы все верим в бога, молимся друг за друга. Кому, как не родителям, вкладывать в детей семейное мировоззрение? В таком случае можно ребёнка не воспитывать и просто смотреть, как он вырастет сам. Если мы все православные и крещёные, то и ребёнок должен быть таким. Ему нужно обрести ангела-хранителя, без этого никак. А если он станет совершеннолетним и поймёт, что ему это не нужно, его воля, — сказал Ткачук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.