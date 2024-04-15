Мацуев — об увольнении Абаскаля: это решение зрело давно, сезон полностью провален

Известный пианист, народный артист России Денис Мацуев прокомментировал решение руководства «Спартака» уволить Гильермо Абаскаля с должности главного тренера команды.

«Это решение зрело давно, сезон полностью провален. И ни надежд, ни просвета — ничего. На мой взгляд, это делать нужно было ещё давно, и так было всё ясно в осенней части чемпионата, о чём я уже говорил. Нужно от руководства «Спартака» чётко услышать их концепцию, к моему родному клубу, за который я болею с 1986 года, много есть вопросов», — приводит слова Мацуева ТАСС.

Напомним, Гильермо Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года, его контракт был рассчитан до лета 2025 года. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения). Ранее в СМИ ходили слухи, что возглавить «Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля могут Станислав Черчесов, Владимир Ивич, Паскаль Янсен и ряд других известных специалистов. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Ростовом» на выезде. Игра состоится 21 апреля, стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 по московскому времени.