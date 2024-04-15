Экс-игрок «Крыльев» Ткачук охарактеризовал сыновей Андрея Тихонова как футболистов

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Денис Ткачук охарактеризовал сыновей Андрея Тихонова как футболистов.

— Вы играли в Самаре под руководством Андрея Тихонова.

— Легенда, что тут сказать. И «Крыльев», и всего российского футбола. В общении с Андреем Валерьевичем было просто. Он всегда интересовался состоянием игроков. У нас было много возрастных ребят, поэтому нагрузку нужно было давать дозированно. Тихонов с этим справлялся. Да и в целом задачу выполнил.

— В «Крыльях» с вами тренировался его сын Михаил. А недавно он позвал в «Енисей» другого сына — Дениса.

— Миша был тогда совсем маленьким, тренировался отдельно. Оценить его уровень было сложно. А Денис в первой же игре вышел на замену и положил за «Енисей» гол со штрафного. А потом и дубль оформил в другом матче. Видна его уверенность. Представляете, как ему сложно? Когда тебя тренирует отец и многие говорят о кумовстве. Он заслужил авторитет, ему доверяют стандарты. Для этого нужен стальной характер, — сказал Ткачук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.