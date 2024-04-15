Глава «Урала» Иванов высказался о будущем Ионова в екатеринбургском клубе

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об игре 35-летнего полузащитника Алексея Ионова в составе екатеринбуржцев, а также ответил на вопрос, готов ли клуб продлить с футболистом контракт.

«Доволен ли игрой Ионова? Конечно, Алексей отдаётся полностью и помогает молодым футболистам. Лично я им доволен. Я думаю, что и тренерский штаб тоже, потому что это была кандидатура главного тренера. Планируем ли продлевать контракт? Об этом ещё рано говорить», — приводит слова Иванова «Спорт день за днём».

Напомним, о подписании контракта с Ионовым до конца сезона-2023/2024 «Урал» объявил в конце февраля. 12 декабря 2023 года стало известно об уходе Алексея из «Ростова». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14 матчах за жёлто-синих в чемпионате России по футболу и отметился одной результативной передачей. Также на его счету три встречи в Фонбет Кубке России. Ранее футболист выступал также за «Краснодар», московские «Динамо» и ЦСКА, махачкалинский «Анжи», краснодарскую «Кубань» и санкт-петербургский «Зенит». В составе сборной России опытный футболист провёл более 30 игр и забил четыре мяча. Он выступал на чемпионате мира в 2014 году.