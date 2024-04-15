Ткачук — о чемпионском сейве Акинфеева в 2016-м: думал только о победе и о премиальных

Бывший футболист «Рубина» Денис Ткачук поделился воспоминаниями о матче с ПФК ЦСКА в 2016 году. Тогда в одном из моментов Ткачук мог лишить армейский клуб чемпионского титула, если бы забил гол. Однако блестяще сыграл Игорь Акинфеев, который спас ворота ЦСКА.

— Весной 2016-го вы могли лишить ЦСКА чемпионства в финальном туре на последних минутах. Но Акинфеев отразил ваш удар. Конкретно от этого было разочарование?

— От того, что не повлиял на чемпионские расклады, нет. Думал только о победе и о премиальных за неё, а не о судьбе медалей. Огорчило поражение, но не более. А отразивший мой удар Акинфеев в очередной раз доказал, что он лучший вратарь России, — сказал Ткачук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.