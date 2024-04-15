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«Это может быть особенный вечер». Хави — об ответном матче «Барселоны» с «ПСЖ» в ЛЧ

«Это может быть особенный вечер». Хави — об ответном матче «Барселоны» с «ПСЖ» в ЛЧ
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ».

«Для всех нас это может быть большой возможностью. Мы играем дома, хотя и не на «Камп Ноу». Луис Энрике (главный тренер «ПСЖ». — Прим. «Чемпионата») пойдёт на всё, он сделает так, чтобы его команда прессинговала и оказывала давление на нашу линию обороны. Он один из лучших тренеров в мире, и я вижу, каким стал «ПСЖ» под его руководством. У нас большие ожидания от этой игры. Это может быть особенный вечер», — приводит слова Хави испанское интернет-издание AS.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов нынешнего сезона между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 16 апреля и пройдёт в Испании. Стартовый свисток арбитра на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» раздастся в 22:00 по московскому времени. В первой игре «Барселона» одержала победу со счётом 3:2 благодаря голу Андреаса Кристенсена. Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити», который в прошлогоднем финале переиграл миланский «Интер».

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