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Игнатьев: Романцев в качестве советника президента «Спартака» навёл бы порядок в команде

Игнатьев: Романцев в качестве советника президента «Спартака» навёл бы порядок в команде
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Бывший тренер московского «Локомотива» Борис Игнатьев поделился мнением о нынешнем состоянии дел в «Спартаке».

«Наверное, у болельщиков «Спартака» накипело и их желание совпало с желанием руководство команды уволить Абаскаля. Но я бы оставил Абаскаля доработать сезон и при этом взял бы другого специалиста, чтобы он начал знакомиться с игроками, возможностями и был вовлечён в клуб. Уже потом обсуждался бы вопрос, какие меры надо принять, чтобы исправить ситуацию в команде.

«Спартаку» нужен сейчас российский специалист. Но зачем сейчас убирать из «Ростова» Карпина или Осинькина из «Крыльев Советов»? У них хорошо идёт дело в этих командах, и наш футбол имеет двух отличных специалистов. Если Карпин придёт в «Спартак», то провалится «Ростов». Такая же картина будет с Осинькиным и «Крыльями Советов». Я бы в «Спартак» взял Олега Ивановича Романцева в качестве советника президента клуба, который бы сформировал общее направление и навёл бы порядок в спортивной части команды», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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