Экс-игрок «Зенита» Ткачук рассказал, за что зенитовские бразильцы хвалят Ахметова

Бывший футболист «Зенита» Денис Ткачук высказался о переходе Ильзата Ахметова в стан сине-бело-голубых.

— Вы попали в «Зенит» со второй попытки. Так же случилось и с Ильзатом Ахметовым. Удивились его трансферу?

— Абсолютно нет. Ильзат — прекрасный, универсальный футболист: может сыграть и на фланге, и в центре поля, и под нападающим. Легионеры-легионерами, но, если кто-то из россиян окажется вне игры, он воспользуется шансом. Мы с ним дружим. Знаю, что о нём бразильцы очень хорошо отзываются: за то, что редко теряет мяч, за его своеобразную технику. Лично я такой необычной техники не видел ни у кого.

— Даже у Данни и Халка?

— Нет, я про россиян. С такими иностранцами даже сравнивать смысла нет, там совсем другой уровень. Посмотрите на Барриоса, Дугласа, Вендела, Клаудиньо: как они обращаются с мячом, какой выполняют объём работы. Они просто бешеные. В хорошем смысле. Ушёл Малком, но зимой взяли Нино, Артура и Педро. Поэтому «Зенит» и штампует чемпионства. Петербург забирает лучших и держит планку, — сказал Ткачук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.