Тимощук: народная команда? «Зенит» — флагман российского футбола

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопрос о народной команде в России. По его мнению, флагманом российского футбола является «Зенит». В доказательство этому факту Тимощук привёл пять чемпионств сине-бело-голубых подряд. В то же время он отметил, что многие исторические факты в этом вопросе говорят в сторону «Спартака».

«Кого в России считаю народной командой? Думаю, каждый останется при своём мнении. Я считаю, «Зенит» — флагман российского футбола. Не зря мы в чемпионате России пять раз становились чемпионами. Многие исторические факты, конечно, поддерживают «Спартак», и много людей за него болеют. Чем больше у нас будет традиций, фанатского движения, тем больше будет выигрывать каждый из клубов», — приводит слова Тимощука «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые также возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя («Краснодар») на четыре очка.