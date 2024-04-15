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Кечинов: самая оптимальная кандидатура на место главного тренера «Спартака» — Черчесов

Кечинов: самая оптимальная кандидатура на место главного тренера «Спартака» — Черчесов
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос о том, кто мог бы заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.

«Я против того, чтобы иностранцы сейчас тренировали «Спартак». Считаю, что самая оптимальная кандидатура на место главного тренера «Спартака» — Станислав Черчесов. Он сейчас находится без работы, а у Карпина есть «Ростов» и сборная России — он при деле и на своём месте», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 14 апреля «Спартак» официально объявил об увольнении Абаскаля. Клуб поблагодарил специалиста за проделанную работу. Теперь исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» будет Владимир Слишкович. Он был помощником Абаскаля.

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