Лепёхин: в матче «Зенит» — «Спартак» шансы на победу равны у обеих команд

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился мыслями о предстоящем ответном матче сине-бело-голубых с московским «Спартаком» в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Напомним, встреча состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Не думаю, что смена тренера в «Спартаке» глобально повлияет на игру с «Зенитом». Матч в любом формате непредсказуем, и результат игры плохо прогнозируется. Поэтому независимо от любых событий, которые происходят в обоих клубах, в этой игре шансы равны у обеих команд. Тем более формат Кубка России достаточно непонятный и не очень объективный», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.