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Лепёхин: в матче «Зенит» — «Спартак» шансы на победу равны у обеих команд

Лепёхин: в матче «Зенит» — «Спартак» шансы на победу равны у обеих команд
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился мыслями о предстоящем ответном матче сине-бело-голубых с московским «Спартаком» в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Напомним, встреча состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не думаю, что смена тренера в «Спартаке» глобально повлияет на игру с «Зенитом». Матч в любом формате непредсказуем, и результат игры плохо прогнозируется. Поэтому независимо от любых событий, которые происходят в обоих клубах, в этой игре шансы равны у обеих команд. Тем более формат Кубка России достаточно непонятный и не очень объективный», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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