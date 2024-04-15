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Шикунов: «Зенит» набрал ход и находится на подъёме, но «Спартак» может навязать борьбу

Шикунов: «Зенит» набрал ход и находится на подъёме, но «Спартак» может навязать борьбу
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился мыслями о предстоящем ответном матче сине-бело-голубых с московским «Спартаком» в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Напомним, встреча состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» под руководством Слишковича сыграл великолепно первый матч после паузы с «Зенитом». Это был лучший матч «Спартака» за год. Они очень здорово отыграли в Питере и даже могли забить мяч в конце. Игнатов мог вытащить тот матч. Поэтому, конечно, «Спартак» может навязать борьбу «Зениту» в предстоящем матче.

Но «Зенит» — серьёзный соперник, который набрал ход. «Зенит» обыграл «Краснодар», поэтому находится на эмоциональном подъёме, и у него совсем другая сыгранность. После зимних сборов «Зенит» был не тот, а сейчас это уже совсем другой «Зенит».

Игровое время Джикии будет зависеть от исполняющего обязанности главного тренера. Он будет определять, в каком состоянии находится Джикия. Джикия мог бы как капитан морально помочь команде, но Георгий пропустил довольно много», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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