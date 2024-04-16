Корчагин рассказал, как проходил просмотр в мадридском «Реале»

Бывший футболист московских «Локомотива» и «Динамо» Эрик Корчагин вспомнил, как проходил просмотр в мадридском «Реале».

«Сбор был недельный. Я каждый день тренировался с новой командой «Реала». Не понимал, откуда у них столько составов и при этом все высококачественные. Одной из этих команд был дубль мадридцев, и я просто не успевал за их игровым темпом.

Всё очень быстро, но при этом мы почему-то играли на плохих полях. И даже на них воспитанники показывали феноменальный контроль мяча. Про меня же сказали, что парень неплохой, но не лучше нашего нападающего. Я спокойно собрал вещи и вернулся в «Сент-Этьен», – приводит слова Корчагина Metaratings.

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Напомним, Корчагин около 10 лет находился в системах французского «Сент-Этьена», нидерландских ПСВ и «Маастрихта», а также датского АБ. После этого нападающий вернулся в Россию, сыграл в РПЛ 89 матчей, забил в них 18 голов и сделал семь результативных передач.