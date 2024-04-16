«Считаю, это необязательно». Тренер «Родины» Артига высказался об изучении русского языка

Главный тренер московской «Родины» Франк Артига поделился мыслями о русском языке. По мнению испанского специалиста, изучение языка не является обязательным для работы во главе российского клуба.

«Хорошо, что переводчики в клубе справляются со своей работой. Главное, что игроки меня понимают. Конечно, я считаю, что важно учить язык, но это необязательно. Хочу привести пример. В ФНЛ лимит четыре легионера, а в РПЛ можно заявить 13–14 таких футболистов. Им всем очень сложно выучить русский. Я уже год работаю в России и могу сказать, что это очень сложный язык. Я знаю слова, чтобы общаться с игроками, приветствовать человека, но начать диалог для меня пока очень сложно», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Артига возглавил «Родину» в январе этого года после увольнения Дмитрия Парфёнова. До этого он работал в академии «Барселоны», где успел потренировать таких футболистов, как Дани Ольмо, Гави и Адама Траоре. С каталонской командой до 19 лет Артига становился чемпионом Испании. За свою тренерскую карьеру испанец успел посотрудничать с молодёжной сборной ОАЭ.

«Родина» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги — 2023/2024. Команда набрала 44 очка за 26 матчей.