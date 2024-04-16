Гурцкая: Личке не хватает авторитарности в «Динамо»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о работе Марцела Лички в московском «Динамо».

«Если бы Личка контролировал раздевалку «Динамо», после поражения от «Спартака» они вышли и закинули бы четыре «Уралу». Так бы извинились перед болельщиками. По всей видимости, Личке не хватает авторитарности. «Динамо» просто не вышло на игру с «Уралом».

Это начало конца. Если «Динамо» не попадёт в тройку, можно будет сказать, что оно завалило сезон», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, 14 апреля московское «Динамо» потерпело поражение от «Урала» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой уральцев со счётом 2:1.

Напомним, «Урал» находится на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 23 очка в 23 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьем месте с 38 очками после аналогичного количества встреч.