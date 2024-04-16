Деле Алли: чемпионат мира — моя единственная цель, я знаю свой уровень

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли высказался о желании сыграть за сборную Англии на чемпионате мира – 2026 в США и Мексике.

«Я знаю, каков мой уровень, чего я могу достичь. Я знаю, как хорош могу быть, когда психологически я в порядке, когда чувствую себя хорошо. Конечно, я разочарован из-за травмы, но с воодушевлением жду возможности вернуться на поле.

Знаете, на телефоне можно ставить напоминания. У меня стоит напоминание на 11 часов утра каждого дня: «Чемпионат мира 2026 года». Сейчас это моя цель. Думаю, все такие: «Но он же не играл год». Но мне всё равно, я знаю свой уровень.

Сейчас чемпионат мира – моя единственная цель. Да, я травмирован, у меня контракт с «Эвертоном», поэтому я хочу двигаться постепенно. Нужно залечить травму, чтобы после лета быть в наилучшем состоянии. Все это раздражает, потому что я вернусь к тренировкам, как только сезон закончится. Но это значит, что мне не нужно будет спешить», – приводит слова Алли Sky Sports.

В нынешнем сезоне Алли не провёл ни одного матча из-за частичного отрывного перелома мышцы. Контракт 28-летнего футболиста с «Эвертоном» истекает летом 2024 года.