Фелипе Андерсон подписал контракт с «Палмейрасом», несмотря на предложение «Юве» — Романо

Вингер итальянского «Лацио» Фелипе Андерсон подписал контракт с бразильским «Палмейрасом» и перейдёт в клуб на правах свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на прошлой неделе Фелипе получил предложение от «Ювентуса» о трёхлетнем контракте, но по семейным обстоятельствам решил вернуться в бразильскую Серию А.

Напомним, срок контракта 31-летнего бразильского вингера с римлянами истекает 30 июня. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 10 млн.

В нынешнем сезоне во всех турнирах за клуб Андерсон провёл 44 матча, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.