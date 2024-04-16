Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фелипе Андерсон подписал контракт с «Палмейрасом», несмотря на предложение «Юве» — Романо

Фелипе Андерсон подписал контракт с «Палмейрасом», несмотря на предложение «Юве» — Романо
Комментарии

Вингер итальянского «Лацио» Фелипе Андерсон подписал контракт с бразильским «Палмейрасом» и перейдёт в клуб на правах свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на прошлой неделе Фелипе получил предложение от «Ювентуса» о трёхлетнем контракте, но по семейным обстоятельствам решил вернуться в бразильскую Серию А.

Напомним, срок контракта 31-летнего бразильского вингера с римлянами истекает 30 июня. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 10 млн.

В нынешнем сезоне во всех турнирах за клуб Андерсон провёл 44 матча, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.

Материалы по теме
Луис Альберто: я готов отказаться от всей зарплаты ради расторжения контракта с «Лацио»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android