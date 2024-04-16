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ЦСКА — «Балтика»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 19:30

ЦСКА — «Балтика»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 19:30
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Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
16 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между армейцами и калининградцами завершился победой ЦСКА со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил Виктор Давила. В 2008 году команды встречались на стадии 1/8 финала Кубка страны, тогда армейцы также выиграли с минимальным счётом.

В рамках Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Балтика» встречалась с ЦСКА в матче 10-го тура в сентябре прошлого года. Та встреча завершилась победой армейцев со счётом 1:0.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
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