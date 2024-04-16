Минус Абаскаль и типичный «Краснодар». Премьер-лига несправедливости #64

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

В очередной раз главной темой стал «Спартак» (мы не специально). Клуб уволил главного тренера Гильермо Абаскаля и запустил новую череду инсайдов о своём будущем. В Краснодаре тем временем состоялся потенциально чемпионский матч, а «Локомотив» и ЦСКА выдали огненное дерби. Всё это и многое другое — в новом выпуске.

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Инсайды от Андрея

Аудиоверсия выпуска:

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Таймкоды:

0:00 — Всем привет! Мы сегодня вдвоём

1:35 — «Спартак» уволил Абаскаля. Что со всем этим делать?

3:50 — Паскаль Янсен — следующий тренер «Спартака»? Даже Фабрицио Романо подтверждает инсайд Андрея

8:10 — Слишкович — шанс для «Спартака»?

10:15 — Матч с «Сочи» — безнадёга

13:35 — Закрытая встреча Амарала с журналистами

15:30 — Лаконично подводим итог работы Абаскаля

18:50 — А ещё из «Спартака» ушёл Эшуорт

22:10 — «Зенит» прибил чемпионскую гонку, а «Краснодар» занимается нытьём

29:05 — В РПЛ нет чемпиона. «Зенит» — тухляк

30:40 — Чудесный Максим Глушенков, а Миша бомбит

33:55 — Пиняев оживает?

35:10 — Галактионов подарил ЦСКА ничью, а Акинфеев ошибся

40:10 — Андрей нашёл, за что покритиковать Федотова

42:05 — «Локомотив», кажется, потеряет Миранчука и Худякова

45:50 — Миша защищает Умярова

46:55 — «Динамо» умудрилось проиграть «Уралу»

48:20 — «Ахмат» влетел 1:7 «Балтике». Ищем теорию заговора

51:44 — Ещё раз восхищаемся гонкой за выживание. Там всё очень круто