Минус Абаскаль и типичный «Краснодар». Премьер-лига несправедливости #64

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.
В очередной раз главной темой стал «Спартак» (мы не специально). Клуб уволил главного тренера Гильермо Абаскаля и запустил новую череду инсайдов о своём будущем. В Краснодаре тем временем состоялся потенциально чемпионский матч, а «Локомотив» и ЦСКА выдали огненное дерби. Всё это и многое другое — в новом выпуске.
Аудиоверсия выпуска:
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Таймкоды:
0:00 — Всем привет! Мы сегодня вдвоём
1:35 — «Спартак» уволил Абаскаля. Что со всем этим делать?
3:50 — Паскаль Янсен — следующий тренер «Спартака»? Даже Фабрицио Романо подтверждает инсайд Андрея
8:10 — Слишкович — шанс для «Спартака»?
10:15 — Матч с «Сочи» — безнадёга
13:35 — Закрытая встреча Амарала с журналистами
15:30 — Лаконично подводим итог работы Абаскаля
18:50 — А ещё из «Спартака» ушёл Эшуорт
22:10 — «Зенит» прибил чемпионскую гонку, а «Краснодар» занимается нытьём
29:05 — В РПЛ нет чемпиона. «Зенит» — тухляк
30:40 — Чудесный Максим Глушенков, а Миша бомбит
33:55 — Пиняев оживает?
35:10 — Галактионов подарил ЦСКА ничью, а Акинфеев ошибся
40:10 — Андрей нашёл, за что покритиковать Федотова
42:05 — «Локомотив», кажется, потеряет Миранчука и Худякова
45:50 — Миша защищает Умярова
46:55 — «Динамо» умудрилось проиграть «Уралу»
48:20 — «Ахмат» влетел 1:7 «Балтике». Ищем теорию заговора
51:44 — Ещё раз восхищаемся гонкой за выживание. Там всё очень круто