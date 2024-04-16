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РПЛ представила обновлённый список номинаций для ежегодной премии по итогам сезона

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги на своём официальном сайте представила обновлённый список номинаций для ежегодной премии Winline Герои РПЛ по итогам сезона, которая состоится 26 мая в Москве.

Список номинаций

Блок «Спорт»: «Игрок сезона», «Гол сезона», «Ассист сезона», «Тренер сезона», «Нападающий сезона», «Защитник сезона», «Полузащитник сезона», «Вратарь сезона», «Открытие сезона».

Блок «Маркетинг»: «Комментатор сезона» («Приз имени Василия Уткина»), «Matchday сезона», «Лучшее промо сезона», «Социальный проект сезона», «Мерч сезона», «Журналист/блогер сезона», «Лучший YouTube-канал сезона».

Специальный приз РПЛ: «Лучший молодой игрок сезона», «Самый медийный футболист».

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 лучшим игроком был признан Малком, тогда выступавший за «Зенит». Лучшим тренером сезона признали возглавляющего ЦСКА Владимира Федотова, а самым медийным футболистом — нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу. Лучшим вратарём прошлого сезона стал капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.