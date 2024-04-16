РПЛ переименовала номинацию «Комментатор сезона» в «Приз имени Василия Уткина»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги переименовала номинацию «Комментатор сезона» в «Приз имени Василия Уткина» в честь знаменитого футбольного журналиста, ушедшего из жизни 19 марта 2024 года в 52-летнем возрасте. Данный приз будет вручен на второй ежегодной премии Winline Герои РПЛ, которая пройдёт 26 мая в киноконцертном комплексе «Мосфильм» в Москве.

Победители в номинациях будут определены в несколько этапов, первый из которых возьмёт старт 22 апреля, когда голосовать будут ведущие журналисты и блогеры. Со второго этапа к выбору присоединится всё футбольное сообщество: открытое голосование болельщиков в большинстве номинаций возьмёт старт 2 мая на официальной платформе премии.

Напомним, премия учреждена РПЛ в 2023 году. По итогам сезона-2022/2023 лучшим игроком был признан Малком, тогда выступавший за «Зенит». Лучшим тренером сезона признали возглавляющего ЦСКА Владимира Федотова, а самым медийным футболистом — нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу. Лучшим вратарём прошлого сезона стал капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.