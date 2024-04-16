Гнабри уйдёт из «Баварии» только в топ-клуб, иначе Серж останется в Мюнхене — Плеттенберг

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри покинет мюнхенцев только в том случае, если в его услугах заинтересуется топ-клуб. В противном случае футболист останется в «Баварии». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, пока «Бавария» не установила цену на Гнабри, тем не менее она открыта к продаже нападающего. Серж выступает за «Баварию» с 2017 года. Действующий контракт игрока с мюнхенским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 17 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего Гнабри в € 45 млн.