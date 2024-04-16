Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: почему Галимов опять появился со свистком во рту? Его даже в ФНЛ допускать нельзя

Радимов: почему Галимов опять появился со свистком во рту? Его даже в ФНЛ допускать нельзя
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал российского арбитра Романа Галимова, который накануне обслуживал матч «Крыльев Советов» и «Рубина» (2:0). По мнению эксперта, Галимова нельзя подпускать к судейской работе даже в низших дивизионах российского футбола. Около года назад вокруг Романа разгорелся серьёзный скандал — из-за его действий в знак протеста подал в отставку гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.

«После того запоминающегося матча прошлого года, когда «Пари НН» играл с «Крыльями Советов», этот Роман Галимов не должен подпускаться к судейству не то что в РПЛ, а вообще к судейству даже во Второй лиге, ПФЛ и так далее. Все прекрасно понимают, о чём идёт речь. Почему Галимов опять появился со свистком во рту и допускается в Премьер‑Лигу? Это могут объяснить Каманцев, Мажич или кто‑то из них», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее Радимов подверг критике другого российского арбитра — Артёма Любимова.

Материалы по теме
«К чёртовой матери таких!» Радимов жёстко раскритиковал арбитра РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android